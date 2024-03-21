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        Orman Haftası ve Ağaç Bayramı kutlanıyor

        Konya'da Orman Haftası ve Ağaç Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 10 bin karaçam ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:33
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        Orman Haftası ve Ağaç Bayramı kutlanıyor
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        Konya'da Orman Haftası ve Ağaç Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 10 bin karaçam ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

        Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Dokuz Mahallesi Ağaçlandırma Sahası'nda hazırlanan programda konuşan Vali Yardımcısı Yavuz Güner, ormanların ülkenin doğal zenginliği olduğunu belirterek bunu çoğaltma ve büyütmenin tüm toplumun görevi olması gerektiğini söyledi.

        Ormana olan ihtiyacın, havaya, suya duyulan ihtiyaç gibi olduğunu ifade eden Güven, şöyle devam etti:

        "Ağaç dikmenin hem dini hem de ahlaki öneminin olduğu hepimizin malumudur. Hepimizin bildiği gibi 'Kıyamet kopsa da elinizdeki ağacı dikiniz.' hadisinden ağaç dikmenin ve büyütmenin önemini anlayabiliyoruz. Şair ağaç varlığının değerini şu mısralarıyla ne güzel anlatmış, 'Ağaç gibi sığınsınlar gölgene, ağaç gibi tutunsunlar gövdene. Ağaç gibi tohum saç ormanlara, ağaç gibi huzur kat meydanlara. Ağaç gibi eğme başın namerde, ağaç gibi dimdik olsun her yerde. Ağaç gibi dinlensinler sayende, Ağaç gibi hayat bulsunlar sende."

        Orman Bölge Müdürü Cafer Bal da Konya bölgesinde hafta boyunca 20 farklı noktada, 260 dönüm alanda 35 bin bin fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

        Bal, "Temiz hava ve bol oksijen için, küresel ısınmayı, erozyonu, çölleşmeyi, su kaynaklarının kurumasını önlemek için ve düzenli bir iklim ve yağış düzeni için, varlığı hayati önem taşıyan ormanlar kurmak için, etkili ve verimli ağaçlandırma konusunda var gücümüzle çalışmaktayız. Bugün Konya ili Selçuklu ilçemiz Dokuz Mahallesi'nde tören alanımızda, 85 dönüm alanda 5 bin karaçam, 5 bin sedir olmak üzere 10 bin fidan dikilecektir. İnsanları şehirden ormanlara götürmek iyi bir başarıdır, fakat çok daha büyük bir başarı vardır, ormanı insanlara, şehirlere getirmek." dedi.

        Öte yandan hafta nedeniyle şehir merkezinde düzenlenen bir başka etkinlikte Kayalıpark meydanında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

        Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Konya'da orman varlığı ilin yüzde 16'sını oluştururken, alan bazlı orman varlığı iller arasında 9'uncu sırada. Kentte kişi başına 2 bin 772 metrekare orman alanı düşerken, ağaç çeşidi ardıç, meşe, karaçam, sedir, kızılçam ve göknar ağırlıklı. İl genelinde son 20 yılda toplam 143 milyon fidan dikimi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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