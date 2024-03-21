Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da silahlı saldırıya uğrayan avukat bacağından yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla bacağından yaralanan avukat, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da silahlı saldırıya uğrayan avukat bacağından yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla bacağından yaralanan avukat, hastaneye kaldırıldı.

        Akşehir Yarenler Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan avukat Aydın C, bacağından yaralandı.

        Aydın C, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!

        Benzer Haberler

        Flamingoların yaşam alanlarından Düden Gölü'nde su çekildi
        Flamingoların yaşam alanlarından Düden Gölü'nde su çekildi
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da partililerle bir araya geldi:
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da partililerle bir araya geldi:
        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım (2)
        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım (2)
        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım
        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım
        Beyşehir'de ramazan ayında gıda denetimleri sıklaştırıldı
        Beyşehir'de ramazan ayında gıda denetimleri sıklaştırıldı
        Konya'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 47 ruhsatsız tabanca ele geçiril...
        Konya'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 47 ruhsatsız tabanca ele geçiril...