Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı
Konya'da, otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında yaralananlardan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
Konya'da, otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında yaralananlardan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde 19 Mart'ta meydana gelen kazada yaralanan Bahriye Taşkın (48) tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ölü sayısının 5'e yükseldiği kazada yaralanan sürücü Bekir Taşkın (39) ile Ümmühan Taşkın (16), Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü'nün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
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