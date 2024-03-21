Karapınar'da 5 bin adet çam fidanı dağıtıldı

Konu hakkında konuşan Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Karapınar Belediyesi olarak belirli aralıklarla fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz, vatandaşlarımızın ağaç ekimine karşı olan ilgisi de gün geçtikçe artıyor. Bugün de Orman Haftası olması nedeniyle dağıtım gerçekleştirdik." dedi.

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