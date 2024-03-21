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        Karapınar'da 5 bin adet çam fidanı dağıtıldı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde 5 bin adet çam sediri fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:52
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        Karapınar'da 5 bin adet çam fidanı dağıtıldı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde 5 bin adet çam sediri fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

        Orman Haftası nedeniyle Karapınar Anıt alanında Karapınar Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü görevlileri vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.

        Vatandaşın yoğun ilgisi nedeniyle dağıtılan fidanlar kısa sürede tükendi.

        Konu hakkında konuşan Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Karapınar Belediyesi olarak belirli aralıklarla fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz, vatandaşlarımızın ağaç ekimine karşı olan ilgisi de gün geçtikçe artıyor. Bugün de Orman Haftası olması nedeniyle dağıtım gerçekleştirdik." dedi.

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