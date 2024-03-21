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        Konya'da eşini öldüren sanık hakim karşısında

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:43 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:43
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        Konya'da eşini öldüren sanık hakim karşısında
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        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin A. ile maktul Zeliha A'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Hüseyin A. ifadesinde, eşinin olaydan yaklaşık 3 ay önce kendisini aldattığını iddia etti.

        Bu nedenle eşiyle sürekli tartıştıkları, bir süre ayrı yaşadıklarını ifade eden Hüseyin A, olay günü köye gitmek üzere yola çıktıklarını, yolda çocuklarının da bulunduğu otomobillin içinde tekrar tartışmaya başladıklarını anlattı.

        Hüseyin A, maktulün torpidoda bulunan bıçağı aldığını, bu sırada araçtan indiklerini iddia ederek, "Eşim bıçakla önce kendi sol koluna vurdu. Ben de elinden bıçağı alarak ona birkaç kez vurdum. Tabanca üzerimdeydi, tabancayla da sıkmışım, hatırlamıyorum. Olay anında uyuşturucu etkisindeydim ama uyuşturucunun etkisinden dolayı öldürmüş değilim. Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm. Çünkü eşim beni aldatmıştı." beyanında bulundu.

        Sanığın ifadeleri üzerine söz verilen maktul kadının babası Osman Y, sanığın kızına iftira attığını, alacağı cezayı hafifletmeye çalıştığını, Zeliha A'nın çocuklarına ve ailesine düşkün, iyi bir anne olduğunu söyleyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Maktulün kız kardeşi Ayşe Y. de "Zeliha ile konuşmalarımızda sanığın uyuşturucu madde kullandığını ve yetiştirdiğini, olmayan şeyleri olur gibi gördüğünü anlatırdı. Maddi durumları iyi olmadığı için varlıklı bir insan olan babam ara sıra onlara yardımda bulunurdu. Zeliha, eşini aldatacak bir kadın değildi. Olsaydı neden böyle bir hayat yaşasın? Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2023'te, Hüseyin A, 8 yıllık eşi olan 3 çocuğunun annesi Zeliha A'yı otomobilin önünde bıçaklayıp silahla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.

        Hüseyin A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar devlet korumasına alınmıştı.

        Çocuklar, maktul Zeliha A'nın ailesine teslim edilmiş ve psikolojik destek verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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