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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgusu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılı emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:29 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:29
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgusu:
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılı emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı yapacaklarını söyledi.

        Işıkhan, Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı programında, Konya'nın Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olmasının yanı sıra, köklü tarihi ve dinamik ekonomisiyle de dikkati çektiğini ifade etti.

        Konya gibi önde gelen şehirlerde iş dünyasıyla sürekli dirsek temasında olmayı önemsediklerini vurgulayan Işıkhan, "Her daim sizlerle omuz omuza yürümeye gayret ediyoruz. Hamdolsun, attığımız her adımı vatandaşlarımızın rızasını alarak, milletimizle istişareyle gerçekleştirerek bu sözümüzü de yerine getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. İllerimiz özelindeki çalışmalarımızın ve genel faaliyetlerimizin sahadan gelen geri dönüşlerini alıyor, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ediyoruz." dedi.

        - "Emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı yapacağız"

        Işıkhan, her iş insanını aynı zamanda yaşadığı şehrin ve ilçenin temsilcisi olarak gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "Görüşleriniz, geri bildirimleriniz ve talepleriniz bizler için önemli. İş dünyasıyla buluşmalarımızın temel amacı da budur. Bu geri dönüşlerin bakanlık olarak hayata geçireceğimiz proje ve politikalarda önemli bir rol oynadığını özellikle ifade etmek isterim. Bugün de aynı hassasiyetle gelecek yüzyıla çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda halkıyla iç içe olan, kronikleşmiş ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılı sizlerin de desteğiyle emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah."

        - "Gelişim ve kalkınma yerelden başlar"

        Kalkınmanın yerelden başladığı anlayışıyla yerelde ne kadar güçlü olursa genel icraatların da o derece güçlü olacağına inandıklarını aktaran Işıkhan, "Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki gelişim ve kalkınma yerelden başlar. Bu anlamda partimizin halka hizmet vizyonu da yerel yönetim tecrübesine dayanmaktadır. Konya her zaman milli iradenin, demokrasimizin, vatan millet mücadelemizin en sarsılmaz kalelerinden birisi olmuştur. Konya'da da yine yaparsa AK Parti yapar." ifadesini kullandı.

        Işıkhan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın örnek belediyecilik hizmetlerini başarıyla yürüttüğünü kaydetti.

        Basına kapalı devam eden toplantıda iş dünyasının temsilcileri talep ve önerilerini Bakan Işıkhan ile paylaştı.

        Toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı ve Latif Selvi, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile sanayiciler katıldı.

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