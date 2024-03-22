Ilgın'da toplanan yardımlar Gazze'ye gönderildi

İlçedeki birlik ve beraberliğin her zaman en üst noktada olduğunu vurgulayan Ertok, "Gazze'nin yaralarını birlikte sarmak amacıyla ikincisini düzenlediğimiz yardım kampanyasında toplanan malzemeleri lojistik aracına yükledik." dedi.

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