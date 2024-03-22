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        Ilgın'da toplanan yardımlar Gazze'ye gönderildi

        Konya'nın Ilgın ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen bağış kampanyasında toplanan yardımlar, Gazze'ye ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:17
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        Ilgın'da toplanan yardımlar Gazze'ye gönderildi
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        Konya'nın Ilgın ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen bağış kampanyasında toplanan yardımlar, Gazze'ye ulaştırılacak.

        İlçede, "Gazze'nin yaralarını birlikte saralım" sloganıyla toplanan gıda malzemeleri, Mersin Limanı'ndan kalkacak Kızılay'ın gemisine yüklenecek.

        Türk Kızılay Ilgın İlçe Başkanı Erdem Ertok, yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür etti.

        İlçedeki birlik ve beraberliğin her zaman en üst noktada olduğunu vurgulayan Ertok, "Gazze'nin yaralarını birlikte sarmak amacıyla ikincisini düzenlediğimiz yardım kampanyasında toplanan malzemeleri lojistik aracına yükledik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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