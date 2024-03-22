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        Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız

        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılı, sizlerin de desteğiyle emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:35
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        Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız
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        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu yüzyılı, sizlerin de desteğiyle emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah" dedi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyarette bulunmak için bugün Konya'ya geldi. Konya Sanayi Odası’nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Işıkhan, ‘Türkiye Yüzyılı’nın üretimin ve çalışmanın yüzyılı olacağını söyledi. Işıkhan, "Yürüdüğümüz her yolu, her daim sizlerle omuz omuza yürümeye gayret ediyoruz. İllerimiz özelindeki çalışmalarımızın ve genel faaliyetlerimizin sahadan gelen geri dönüşlerini alıyor, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ediyoruz. Gelecek yüzyıla, çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronikleşmiş ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu yüzyılı, sizlerin de desteğiyle emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah" dedi.

        Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan’ın sanayicilerle toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

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