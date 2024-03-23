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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Konya'da vatandaşlarla buluştu

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Konya'nın Karapınar ilçesinde sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:32 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:32
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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Konya'da vatandaşlarla buluştu
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        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Konya'nın Karapınar ilçesinde sürdürdü.

        Partililer tarafından ilçede karşılanan İnce, Turgut Özal Parkı'nda yaptığı konuşmada, Memleket Partisi'nin taze bir parti olduğunu söyledi.

        Gönüllerin partisi olduklarını ifade eden İnce, "Memleket Partisi’nin Hazine yardımı, belediye yardımı yok. Otobüsümüz 20 yaşında. Yolda gelirken kapısı açılıyor, direksiyonu çatlıyor, tekeri patlıyor. Tüm memleketi Edirne'den Ardahan'a dolaşmaya çalışıyoruz." dedi.

        CHP'yi eleştiren İnce, ana muhalefet partisinin milletin derdini unuttuğunu söyledi.

        Eski Başbakan Bülent Ecevit gibi ülkeyi karış karış gezdiklerini dile getiren İnce, şöyle konuştu:

        "Tarımı iyi bilirim. Ben köylü çocuğuyum. Benim çocukluğum buğday tarlalarında geçti. Tırpan sallamasını da bilirim, traktörle römorkla geri geri yanaşmasını da. Biz üreten bir Türkiye'yi mutlu bir Türkiye'yi yeniden kurmak zorundayız. Sizlerden destek istiyorum. Belediye başkan adayımızı sizlere emanet ediyorum."

        İnce konuşmasının ardından, Karapınar Merkez Çarşısı ile Karapınar Sultan Selim Külliyesi'ndeki esnafı ziyaret etti.​​​​​​​

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