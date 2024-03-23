MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu memleketin üçüncü bir yola ihtiyacı var. Bu memleketin akla, bilime, ahlaka ihtiyacı var. Bu olmadan olmaz. Hurafelerle ülke yönetilmez. Akılla yönetilir, bilim de üretilir. Ahlakla yönetilir, adaletle yönetilir. Bunu başaracağız” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Konya'ya geldi. İnce, Mevlana Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı. İnce, ayrıca AK Parti seçim koordinasyon merkezini, CHP ve Yeniden Refah Partisi seçim stantlarını gezerek başarılar diledi. Daha sonra Memleket Partisi Konya İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen İnce buradaki konuşmasında Bülent Ecevit'i örnek gösterdi. İnce, "Alâeddin Tepesi'ni bile Suriyelilere terk etmişsiniz. Yazık günah bu memlekete. Selçuklu'nun sarayı bile sığınmacıların eline geçmiş. Bu memleketi, bu durumdan çıkaracağız. Bu memleketin üçüncü bir yola ihtiyacı var. Bu memleketin akla, bilime, ahlaka ihtiyacı var. Bu olmadan olmaz. Hurafelerle ülke yönetilmez. Akılla yönetilir, bilim de üretilir. Ahlakla yönetilir, adaletle yönetilir. Bunu başaracağız. Ecevit'in yaptığı gibi yapacağız. Ecevit de bizim gibi kıytırık bir minibüsle yollara düşmüştü. Hazine yardımı yoktu. Belediye yardımı yoktu. Ona bölücü diyorlardı. Sonra iki kere başbakan oldu. Ona bölücü diyenlere hala hiçbir şey olamadı" diye konuştu.