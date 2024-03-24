Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu yapıldı

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu'nda, Ali Saylam yeniden başkan seçildi.

Seydişehir Muhtarlar Derneği Binası'nda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet ve mali bütçe raporlarının okunmasının ardından tek listen halinde gidilen seçimde, Ali Saylam oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kuruluna, Kadriye Coşkun, Fatih Atalay, Abdullah Arslan, Süleyman Sayan ve Murat Zeybek seçildi.

Seçimin ardından katılan üyelere teşekkür konuşması yapan Saylam, "1985 yılında kurulan Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın desteğiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. İlçelerde gazetecilik yapmanın zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünyada ve ülkemizde her türlü zorluğa ve güçlüklere rağmen basın mensuplarının hayatlarını hiçe sayarak görevlerini yapıyor. Gazetecilerin haklarını korumak ve onlara destek vermek için mücadele vereceğiz." dedi.