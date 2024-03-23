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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Spor Toto, konuk olduğu Konya Büyükşehir Belediyespor'u 41-31 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 20:12 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:12
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Spor Toto, konuk olduğu Konya Büyükşehir Belediyespor'u 41-31 yendi.

        Konya 75. Yıl Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını da 20-14 önde tamamlayan konuk ekip, mücadeleyi 41-31 kazandı.

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