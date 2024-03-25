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        Beyşehir'de imalathanelerdeki denetimler yoğunlaştı

        Beyşehir'de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerin denetime tabi tutulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:57
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        Beyşehir'de imalathanelerdeki denetimler yoğunlaştı
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        Beyşehir'de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerin denetime tabi tutulduğu bildirildi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolünün gerçekleştirildiği belirtildi.

        İşletme sahipleri ve çalışanların gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri aralıksız olarak yapılmaktadır. Ramazan ayının gelmesiyle tüketimi artan ürünlere istinaden özellikle fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde denetimler artırılmaktadır. Gıda hareketliliğinin arttığı ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 ALO GIDA hattını arayabilirler."

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