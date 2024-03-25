Konya'da çıkan ahır ve samanlık yangını söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü,
Konya'nın Kulu ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü,
İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Yaraşlı Mahallesi'nde Kemal Doğan'a ait müstakil evin bitişiğinde bulunan samanlık ve ahırda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında ahırda bulunan 40 büyük baş hayvan kurtarılırken söndürülen yangın sonrası ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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