Konya'da çıkan ahır ve samanlık yangını söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Yaraşlı Mahallesi'nde Kemal Doğan'a ait müstakil evin bitişiğinde bulunan samanlık ve ahırda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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