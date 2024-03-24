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        Konya'da markette silahlı soygun

        Konya'da bir zincir marketin şubesine giren silahlı kişi, kasiyeri tehdit ederek kasada bulunan parayı alarak kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 22:54 Güncelleme: 24.03.2024 - 22:54
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        Konya'da markette silahlı soygun
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        Konya'da bir zincir marketin şubesine giren silahlı kişi, kasiyeri tehdit ederek kasada bulunan parayı alarak kaçtı.

        Alınan bilgiye göre merkez Meram ilçesi Sahib Ata Mahallesi Taşcam Uzunharmanlar Caddesi'nde zincir marketin şubesine yüzünü gizleyerek giren kişi silahı kasiyere doğrultarak kasada bulunan paraları istedi.

        Görevlinin parayı vermesinin ardından zanlı olay yerinden kaçtı.

        Çalışanların haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine yönlendirildi.

        Polis ekipleri kasiyer ve çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini aldıktan sonra market ve çevresindeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceledi.

        Eşkali belirlenen zanlı aranıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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