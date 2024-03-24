Konya'da markette silahlı soygun

Polis ekipleri kasiyer ve çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini aldıktan sonra market ve çevresindeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceledi.

Çalışanların haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine yönlendirildi.

Konya'da bir zincir marketin şubesine giren silahlı kişi, kasiyeri tehdit ederek kasada bulunan parayı alarak kaçtı.

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