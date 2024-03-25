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        Konya'da drift yapan sürücüye 41 bin 319 lira ceza kesildi

        Konya'da drift yapan sürücüye 41 bin 319 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:28 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:28
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        Konya'da drift yapan sürücüye 41 bin 319 lira ceza kesildi
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        Konya'da drift yapan sürücüye 41 bin 319 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Selçuklu ilçesinde bir pazar alanında aracıyla drift yapan şüpheliyi (19) yakaladı.

        Ehliyetine 4 ay süreyle el konulan şüpheliye 41 bin 319 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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