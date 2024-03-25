Konya'da drift yapan sürücüye 41 bin 319 lira ceza kesildi
Konya'da drift yapan sürücüye 41 bin 319 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.
Konya'da drift yapan sürücüye 41 bin 319 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Selçuklu ilçesinde bir pazar alanında aracıyla drift yapan şüpheliyi (19) yakaladı.
Ehliyetine 4 ay süreyle el konulan şüpheliye 41 bin 319 lira para cezası kesildi.
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