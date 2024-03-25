Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        60. Kütüphane Haftası kutlanıyor

        60. Kütüphane Haftası Konya İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle kutlanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        60. Kütüphane Haftası kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        60. Kütüphane Haftası Konya İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle kutlanmaya başladı.

        Her yıl mart ayının son pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla Konya İl Halk Kütüphanesi'nde Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

        Konya Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü himayesinde düzenlenen ve bu seneki ana teması "Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" olarak belirlenen haftanın açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Halk Kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyan okuyucular için yapılan ödül töreninin ardından program çocuk şarkıları ve dans gösterileriyle devam etti.

        Daha sonra fuaye alanında Yapay Zeka Araçları ve Şiir Görselleri Sergisinin açılmasının ardından program sona erdi. Açılışa Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Yünden katıldı.

        Öte yandan bir hafta sürecek kutlamalar, atölye ve söyleşi programları, çeşitli masal tiyatrolarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Bakan Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması
        Hesaplar planlara uymadı
        Hesaplar planlara uymadı
        La Sagrada Familia'nın tamamlanması için tarih verildi
        La Sagrada Familia'nın tamamlanması için tarih verildi
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Ghezzal çark etti!
        Ghezzal çark etti!
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü

        Benzer Haberler

        Konya'da çıkan ahır ve samanlık yangını söndürüldü
        Konya'da çıkan ahır ve samanlık yangını söndürüldü
        Konya'da markette silahlı soygun
        Konya'da markette silahlı soygun
        Devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
        Devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
        Kulu'da polisin durduğu araçtan uyuşturucu çıktı
        Kulu'da polisin durduğu araçtan uyuşturucu çıktı
        Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig