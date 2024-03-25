Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

        Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 23:59 Güncelleme: 25.03.2024 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Hakan Karapınar idaresindeki 42 AGK 715 plakalı tır, Akşehir Tren Garı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki 01 ASV 343 plakalı tıra çarptı.

        Ardından Semih Çapraz idaresindeki 10 AIY 433 plakalı tır, Karapınar idaresindeki tıra, Nedim Kılıç yönetimindeki 16 Y 0358 plakalı tır da önünde seyreden Çapraz'ın kullandığı tıra çarptı.

        Kazada sürücü Nedim Kılıç, tırın kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

        Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi personeli, Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.

        Kazada yaralanan tır sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan tırların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Konya'da drift yapan sürücüye 41 bin 319 lira ceza kesildi
        Konya'da drift yapan sürücüye 41 bin 319 lira ceza kesildi
        Beyşehir Gölü'nde kaçak avlanma denetleniyor
        Beyşehir Gölü'nde kaçak avlanma denetleniyor
        Beyşehir'de imalathanelerdeki denetimler yoğunlaştı
        Beyşehir'de imalathanelerdeki denetimler yoğunlaştı
        60. Kütüphane Haftası kutlanıyor
        60. Kütüphane Haftası kutlanıyor
        Konya'da çıkan ahır ve samanlık yangını söndürüldü
        Konya'da çıkan ahır ve samanlık yangını söndürüldü
        Konya'da markette silahlı soygun
        Konya'da markette silahlı soygun