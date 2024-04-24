Ankara - Konya kara yolunda toz taşınımı etkili oluyor
KONYA(AA) - Ankara-Konya kara yolunda, Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı etkili oluyor.
Ankara-Konya kara yolunda Kulu ilçesi sınırlarında toz taşınımı nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya 8. Bölge Müdürlüğü, toz taşınımı uyarısında bulunmuştu.
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