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        Ankara - Konya kara yolunda toz taşınımı etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:35 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:35
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        Ankara - Konya kara yolunda toz taşınımı etkili oluyor
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        KONYA(AA) - Ankara-Konya kara yolunda, Konya'nın Kulu ilçesinde toz taşınımı etkili oluyor.

        Ankara-Konya kara yolunda Kulu ilçesi sınırlarında toz taşınımı nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya 8. Bölge Müdürlüğü, toz taşınımı uyarısında bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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