Seydişehir'de vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Kızılca mahallesinde yapılan yağmur duasına Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, sivil toplum kuruluşları başkanları ve mahalle sakinleri katıldı​​​​​​​.

Muhtar Yılmaz, ekin ve mahsullerin şu an için iyi durumda olduğunu ancak yağmura ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.

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