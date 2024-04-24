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        Konya'da ev yangını söndürüldü

        Beyşehir ilçesinde 5 katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:52
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        Konya'da ev yangını söndürüldü
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        Beyşehir ilçesinde 5 katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Evsat Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar oluştu.

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