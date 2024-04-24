Konya'da ev yangını söndürüldü
Beyşehir ilçesinde 5 katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Beyşehir ilçesinde 5 katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Evsat Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar oluştu.
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