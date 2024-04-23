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        Konya'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:42 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:42
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        Konya'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Değirmenci Mahallesi 152857 Sokak'ta, iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine mahalleye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen Fatma Koçak, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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