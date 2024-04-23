Konya'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Değirmenci Mahallesi 152857 Sokak'ta, iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine mahalleye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen Fatma Koçak, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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