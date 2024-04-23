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        Konya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanıyor

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:45
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        Konya ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanıyor
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Konya'da Anıt Meydanı'nda başlayan törenler kapsamında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam eden kutlamalarda, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunuldu.

        Öte yandan, Yunak ilçesinde Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki kutlamalar kapsamında, halat çekme yarışmasında ipin kopması sonucu protokol üyeleri yere düştü.

        - Karaman

        Karaman'da ise İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törenler, Kemal Kaynaş Stadyumu'nda devam etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler şiirler okudu çeşitli gösteriler yaptı.

        Programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, daire müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

        - Aksaray

        Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen tören İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ardından kutlamalar, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen programla devam etti.

        Burada öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli akrobasi gösterileri sundu.

        Programa, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile protokol üyeleri ve çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar’da Veysel Eroğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, konuşma yaptı.

        Öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve müzikal gösteriler sundu.

        Programa, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile protokol üyeleri ve çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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