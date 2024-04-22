23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne 5. sınıf öğrencisi Evra Karadağ'a devretti.

Minik başkan Karadağ, öğrenciler için çalışmaların artırılmasını, gezi düzenlenmesini, sokak hayvanları ile ilgili çalışma yapılmasını ve öğrenim gördüğü okula kameriye talebinde bulundu.

Ziyarette, Sefer koltuğunu devrederek çocuklara belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Sefer, geleceğin teminatı tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

- Seydişehir

Seydişehir Belediye Başkanlığı makamına Atatürk İlkokulu öğrencisi Almina Öztoklu oturdu.

Öztoklu, ilçede yapılması istediği çalışmaları ve hizmetleri birim müdürlerini arayarak iletti.

Temsili Başkan Almina Öztoklu, çocuklar için bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesini isterken, çeşitli birim müdürlüklerine de talimat verdi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Gelecekte, her biriniz bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak ve geleceğin belediye başkanları, milletvekilleri, bakanları, cumhurbaşkanları olacaksınız. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, ilke ve ideallerimiz ışığında daha aydınlık ve ferah bir ülke için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz." dedi.