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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne 5. sınıf öğrencisi Evra Karadağ'a devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:13
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne 5. sınıf öğrencisi Evra Karadağ'a devretti.

        Minik başkan Karadağ, öğrenciler için çalışmaların artırılmasını, gezi düzenlenmesini, sokak hayvanları ile ilgili çalışma yapılmasını ve öğrenim gördüğü okula kameriye talebinde bulundu.

        Ziyarette, Sefer koltuğunu devrederek çocuklara belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

        Sefer, geleceğin teminatı tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

        - Seydişehir

        Seydişehir Belediye Başkanlığı makamına Atatürk İlkokulu öğrencisi Almina Öztoklu oturdu.

        Öztoklu, ilçede yapılması istediği çalışmaları ve hizmetleri birim müdürlerini arayarak iletti.

        Temsili Başkan Almina Öztoklu, çocuklar için bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesini isterken, çeşitli birim müdürlüklerine de talimat verdi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Gelecekte, her biriniz bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak ve geleceğin belediye başkanları, milletvekilleri, bakanları, cumhurbaşkanları olacaksınız. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, ilke ve ideallerimiz ışığında daha aydınlık ve ferah bir ülke için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz." dedi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Öztoklu'ya günün anısına hediye takdim etti.

        - Karapınar

        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Karapınar Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Alperen Güler'e devretti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Akif Özenli, sınıf öğretmeni Yusuf Güven ve 4. sınıf öğrencisi Alperen Güler Kaymakam Şenol Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Alperen Güler 'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Kaymakam Öztürk makam koltuğunu Alperen Güler'e devretti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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