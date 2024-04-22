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        Konya'da otomobil takla attı: 5 yaralı

        KONYA'nın Kulu'nun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarpıp takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 00:25 Güncelleme: 22.04.2024 - 00:30
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        Konya'da otomobil takla attı: 5 yaralı
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        KONYA’nın Kulu’nun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarpıp takla attı. Kaza da 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.50 sıralarında Ankara- Konya karayolunun 125’inci kilometresinde meydana geldi. Aslan Yaman (42) yönetimindeki 03 DNJ 701 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Yaman ile yanındaki Gamze Yaman (42), Utku Ergin (37), Sahra Beyza Öz (23) ve Yasin Ergin (40) yaralandı. Otomobilin motor kısmı ise yerinden fırlayıp, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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