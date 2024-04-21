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        Türk Yıldızları'nın kahraman pilotları, çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı

        Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı öğrenciler, Türk Yıldızları filosunu ziyaret etti, pilotlarla tanışma ve Türk Yıldızları gösterisini izleme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:23
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        Türk Yıldızları'nın kahraman pilotları, çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı
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        Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı öğrenciler, Türk Yıldızları filosunu ziyaret etti, pilotlarla tanışma ve Türk Yıldızları gösterisini izleme imkanı buldu.

        Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan 134. Akrotim Filo Komutanlığı'nı ziyaret eden İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, burada Türk Yıldızları'nın kuruluş amacı, tarihçesi, gösterileri ve marka değerine ilişkin bilgilendirildi.

        Türk Yıldızları pilotlarıyla bir süre sohbet eden öğrenciler, daha sonra Kule Önü İzleme Alanı'nda gösteri uçuşunu izleme imkanı buldu.

        Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Berat Soylu, AA muhabirine gösteriden çok etkilendiğini belirterek, "Çok güzeldi, harikaydı. Gerçekten çok iyi bir kutlama oldu bizim için. Askerlerimizin gücünü çok daha iyi anladık. Gösteri çok güzeldi. Daha önce izlememiştim. İlk başta otobüslerle buraya gelirken zaten çok heyecanlanmıştık ama uçakları görünce daha da heyecanlandık. Unutamayacağım bir anı oldu." diye konuştu.

        5. sınıf öğrencisi Ali Turalp İnal da pilotlarla tanışmayı çok istediğini belirterek, "Çok heyecanlıydı. Bugünden sonra ben de pilot olmaya karar verdim." dedi.

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