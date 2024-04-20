Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Oğzuhan Çakır, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk 84 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen (Dk. 68 Cikalleshi), N'dao, Oğulcan Ülgün (Dk. 10 Cicaldau), Ethemi (Dk. 68 Moreno), Sambou (Dk. 68 Prip)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 90+4 Lima), Oğuz Aydın (Dk. 87 Sisto), Efecan Karaca (Dk. 87 Eduardo), Yusuf Özdemir (90+5 Fatih Aksoy), Ahmed Hassan (Dk. 65 Hwang)
Goller: Dk. 45+1 Hadergjonaj, 90+1 Eduardo (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Hadebe, Dk. 76 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 71 Efecan Karaca, Dk. 81 Yusuf Özdemir, Dk. 90+2 Eduardo (Corendon Alanyaspor)
KONYA
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