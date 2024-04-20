Konya'da bir evde yıldırım nedeniyle çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekipleri kısa sürede geldiği adreste, dumanların yükseldiği daireye girdi. Evde kimsenin olmadığı yerde alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Hamidiye Mahallesi, Orhan Özgür Caddesi’nde 5 katlı bir apartmanın üst katında yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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