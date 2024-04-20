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        Konya'da havaya ateş açan 8 kişi gözaltına alındı

        Konya Valiliği, silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 00:36 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:36
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        Konya'da havaya ateş açan 8 kişi gözaltına alındı
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        Konya Valiliği, silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, dün sosyal medyada yer alan "Dışarıdan getirilen bir gelin için yolu kapatarak havaya ateş açtılar" konulu paylaşım ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

        İnceleme sonucunda; Beyşehir ilçesinde gerçekleşen eylemin "yol kapatma değil, sözde düğün eğlencesi amaçlı havaya ateş açma" olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs savcılık talimatıyla gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca failler hakkında para cezası idari işlemi tesis edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir eyleme izin verilmeyecektir. Suç failleri hakkındaki yaptırımlar titizlikle uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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