Beyşehir'de çiftçiler yağmur duasına çıktı

Burada da dua sonrası duaya gelenlere yemek verildi.

Avdancık Mahallesi’nde ki yağmur duası ise yerleşim merkezinde meydanda kılınan öğlen namazının ardından yine topluca yapıldı.

Beyşehir’in Karaali ve Avdancık Mahallesi’nde yaşayan üreticiler ve mahalle sakinleri yağmur duasına çıktı.

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