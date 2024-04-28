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        Karapınar'da yağmur duası

        Konya'nın Karapınar ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 14:14 Güncelleme: 28.04.2024 - 14:14
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        Karapınar'da yağmur duası
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

        İlçede devam eden kuraklık nedeniyle köylüler ilçe müftülüğünde görev yapan hocalarla Akyayla ve Üzecek mevkiinde yağmur duası yaptı.

        Duanın ardından gelen kalabalık beraberlerinde getirdikleri koyunları keserek ihtiyaç sahiplerine infak etti.

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