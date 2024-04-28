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        Konya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Konya'nın Akşehir ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 21:52 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:52
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        Konya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yeşilköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve ahırları su bastı.

        Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Solak, evinde mahsur kalanlara kendi imkanlarıyla yardım etti.

        Gözpınarı Mahallesi'nin Konya-Afyonkarahisar kara yoluyla bağlantısını sağlayan alt geçitte mahsur kalan araç ise Akşehir itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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