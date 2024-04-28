Konya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Konya'nın Akşehir ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yeşilköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve ahırları su bastı.
Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Solak, evinde mahsur kalanlara kendi imkanlarıyla yardım etti.
Gözpınarı Mahallesi'nin Konya-Afyonkarahisar kara yoluyla bağlantısını sağlayan alt geçitte mahsur kalan araç ise Akşehir itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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