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        Güneysınır'da çiftçiler yağmur duasına çıktı

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde çiftçiler yağmur duası yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:13
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        Güneysınır'da çiftçiler yağmur duasına çıktı
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        Konya'nın Güneysınır ilçesinde çiftçiler yağmur duası yaptı.

        Bu yıl yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da kış mevsiminde beklendiği kadar yağış olmaması vatandaşların kuraklık konusunda endişelenmesine neden oldu.

        Güneybağ Mahallesi Ayhandede mevkisinde yapılan yağmur duasının akabinde vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

        Duaya katılan Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, "Katılan herkesin ayaklarına sağlık. İnşallah beklediğimiz yağışları Rabbim bize nasip eder. Yağışlara ihtiyacımız var." dedi.

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