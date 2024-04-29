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        Konya'da altın dolandırıcılığından hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan kuyumcu yakalandı

        Konya ve İstanbul'daki kuyumculardan geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karışan ve hakkında 20 yıl hapis ve 133 bin 280 lira adli para cezası verilen kuyumcu yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:35 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:35
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        Konya'da altın dolandırıcılığından hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan kuyumcu yakalandı
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        Konya ve İstanbul'daki kuyumculardan geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karışan ve hakkında 20 yıl hapis ve 133 bin 280 lira adli para cezası verilen kuyumcu yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tutuksuz yargılandığı davada hakkında 20 yıl hapis cezası verilen firari Musa Göksu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

        Konya'da olduğu belirlenen Göksu, teknik ve fiziki takibin ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Göksu, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu'nun, Temmuz 2019'da kuracağı stantta vatandaşa ucuza altın satma vaadiyle kentteki kuyumcular ile İstanbul'da bulunan altın toptancılarından, ileri tarihte geri ödeme şartıyla yaklaşık 30 kilogram altın aldığı iddia edilmişti.

        Göksu'nun dükkanının önüne açtığı indirim standının son gününde, kendi dükkanındaki altınlar, kurduğu stantta yaptığı satıştan elde ettiği para ve kalan altınları da alarak kayıplara karıştığı iddiasında bulunulmuştu.

        Konya'da 15 esnaf, 24 Temmuz 2019'da dükkanın kapalı olduğunu görünce aradıkları Musa Göksu'ya ulaşamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Göksu İstanbul'da yakalanmış, hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmıştı.

        Sanık, 8 mağdura yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan 20 yıl hapis ve 133 bin 280 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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