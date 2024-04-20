Seydişehir'de öğrenci servisleri denetlendi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrenci servis araçları denetlendi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrenci servis araçları denetlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri ile İlçe Şoförler Odası Başkanlığı'nın koordinesinde 53 araç kontrol edildi, şoförlerin yeterliliklerine bakıldı.
Ayrıca araçların evrakları ve diğer ekipmanları da kontrol edildi.
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