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        Konya'da köpeği arabaya bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde köpeği arabaya bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:59 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:59
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        Konya'da köpeği arabaya bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde köpeği arabaya bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde köpeği arabaya bağlayarak sürükleyen bir kişiye ait görüntünün sosyal medya platformlarında yer aldığı hatırlatıldı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından videonun kime ait olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelerin ardından olayın İstasyon Mahallesi Aquapark civarında olduğu tespit edildi. Ekipler şüpheli Ü.G. isimli bir şahsı kısa sürede yakaladı ve göz altına aldı." ifadeleri kullanıldı.

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