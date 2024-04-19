Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yargılanan 8 sanığa ceza

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından Lütfi, Ali, Veli, Ali ve İbrahim Keleş ile Yahya, Ramazan ve Ali Çalık'ı 1 yıl 7 ay ile 5 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

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