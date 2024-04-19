Konya'da çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olan araç sürücüsü kaçtı
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir aracın çarptığı bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir aracın çarptığı bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şinasi Mahallesi Fidanlık kavşağında plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, Ferdi Uslu'nun kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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