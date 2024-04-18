Konya'da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yümel Şahin (62) idaresindeki 45 ZC 1184 plakalı hafif ticari araç, Değirmenköy Mahallesi yakınlarında refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Şahin ile araçtaki Fatih Çiftçi (54) ve Ali Köse (68) ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Köse, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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