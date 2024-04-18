80 yaşındaki anneannesini döverek ağır yaraladı

Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülkü Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Hasibe Erdemir'in dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı. Adrese giden polis, girdikleri evde Erdemir'i kanlar içerisinde yerde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Erdemir’i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Erdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Anneannesinin başını defalarca yere çarparak ağır yaraladığı öne sürülen Talha Ç. gözaltına alındı.

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