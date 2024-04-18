Kulu'da 20 günlük bebeğin şüpheli ölümü

Konya'nın Kulu ilçesinde evinde annesi tarafından hareketsiz bulunan 20 günlük bebek kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Alpaslan Mahallesinde 20 gün önce dünyaya gelen Miraç Y. İsimli bebek, uyku sırasında hareketsiz ve renginin değiştiğini fark eden annesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekiplerin yaptığı müdahale ile tekrar hayata döndürülen bebek, kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için naaşı Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.