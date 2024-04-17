Konya Ayakkabı Sektörü 3D Tasarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi'ni hayata geçti

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, ayakkabı sanayisinin ülkeye 2023 yılında 1,2 milyar doları aşan ihracat girdisi sağladığını, sektörün 2024 yılı ihracat hedefinin ise 1,5 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

Konya'daki bir otelde Avrupa Birliği tarafından da fonlanan, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Ticaret Odası tarafından iki yıl önce başlatılan ve "Konya Ayakkabıcılık Tasarım Ortak Kullanım Merkezi'nin" açılması ile sonuçlanan, Konya Ayakkabı Sektörü 3D Tasarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi Projesi'nin kapanış programı düzenlendi.

Türkiye’nin ayakkabı üretiminde ilk üç ili arasında yer alan Konya'nın, ülkedeki ayakkabı üretiminin ve ihracatının artmasına çok büyük katkı sağladığına vurgu yapan Öztürk, yürütülen çalışmayla sektör için Konya'da "Konya Ayakkabıcılık Tasarım Ortak Kullanım Merkezi" projesini hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

Programda konuşan Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin yıllık 580 milyon çift üretim kapasitesiyle Avrupa’nın birinci, dünyanın altıncı büyük üreticisi olduğunu ifade ederek, "Türkiye ayakkabı sanayisi, 2023 yılında 1,2 milyar doları aşan ihracat yapmıştır. 2024 yılında ihracatta 1,5 milyar doların üzerinde rakama ulaşılması beklenmektedir." dedi

Programda konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı da projeyle, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların belirli alanlarda kapasite geliştirme programlarına tabi tutularak, kendilerine sürdürebilir iş mecraları ve istihdam alanları oluşturmaları ve bu sayede iş hayatına dahil olmaları sağlanmaktadır." dedi.

Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar ise projenin ayakkabı sektöründe başarılı bir başlangıç olduğuna işaret ederek sektöre yeni bir imaj kattığını dile getirdi.