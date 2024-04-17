Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bir kişi silahla yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bir kişi silahla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, yakalandı.

        Seydişehir Alaylar 2 Mahallesi Yeni Oto Sanayi Sitesi'nde ikinci el oto alım satımıyla uğraşan Hüseyin K. ile Sadettin H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadettin H'nin silahla Hüseyin K'yi yaraladığı iddia edildi.

        Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Nesli tükenme tehlikesi altında! Kangallar kovaladı ağaca çıktı!
        Nesli tükenme tehlikesi altında! Kangallar kovaladı ağaca çıktı!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Kamyonet, otomobile çarptı: 2 ölü,1 yaralı
        Kamyonet, otomobile çarptı: 2 ölü,1 yaralı
        Beyşehir Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
        Beyşehir Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
        Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Konya'da kanala düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'da kanala düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Hacca gitmek için Üsküp'ten bisikletle yola çıkan 2 kişi Konya'ya geldi
        Hacca gitmek için Üsküp'ten bisikletle yola çıkan 2 kişi Konya'ya geldi
        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi
        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi