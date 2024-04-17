Konya'da bir kişi silahla yaralandı

Seydişehir Alaylar 2 Mahallesi Yeni Oto Sanayi Sitesi'nde ikinci el oto alım satımıyla uğraşan Hüseyin K. ile Sadettin H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadettin H'nin silahla Hüseyin K'yi yaraladığı iddia edildi.

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