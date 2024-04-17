Kamyonet, otomobile çarptı: 2 ölü,1 yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Akşehir- Yunak kara yolu Pazarkaya Mahallesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre; sollama yapan İ.T.'nin kullandığı 42 AJT 649 plakalı kamyonet, Bülent Hafalır'ın (32) kullandığı 42 APH 920 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hafalır ile yanındaki Hasan Yolcu (29) hayatını kaybetti, İ.T. yaralandı. İ.T. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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