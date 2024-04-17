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        Kamyonet, otomobile çarptı: 2 ölü,1 yaralı

        KONYA'nınTuzlukçu ilçesinde kamyonetin otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:30
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        Kamyonet, otomobile çarptı: 2 ölü,1 yaralı
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        KONYA'nınTuzlukçu ilçesinde kamyonetin otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Akşehir- Yunak kara yolu Pazarkaya Mahallesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre; sollama yapan İ.T.'nin kullandığı 42 AJT 649 plakalı kamyonet, Bülent Hafalır'ın (32) kullandığı 42 APH 920 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hafalır ile yanındaki Hasan Yolcu (29) hayatını kaybetti, İ.T. yaralandı. İ.T. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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