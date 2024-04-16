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        Konya'da 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Konya'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:36
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        Konya'da 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Konya'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Konya İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Ereğli ilçesinde "Şok Yol Kontrol Faaliyeti" gerçekleştirdi.

        Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktasında durdurulan M.P. idaresindeki otomobilde yapılan aramada, 135 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Sürücü M.P, gözaltına alındı.

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