Konya'da 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktasında durdurulan M.P. idaresindeki otomobilde yapılan aramada, 135 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

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