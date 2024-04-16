Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır yeni hizmet dönemine dualarla başladı

Programa, siyasi partilerin ilçe başkan ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye çalışanları katıldı.

Yeni dönemde hedeflerine ulaşan bir Beyşehir için gayret göstereceklerini vurgulayan Bayandır, amaçlarının Beyşehir'e hizmet olduğunu belirtti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Yeni belediye meclis üyelerimize, yeni mahalle muhtarlarımıza bu hizmet yılı hayırlı olsun." dedi.

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