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        Seydişehir Kaymakamı Bakkal, kırsal ve merkez mahalle muhtarları ile tanıştı

        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Seydişehir'de göreve başlayan kırsal ve merkez mahalle muhtarları ile tanışma toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:56
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        Seydişehir Kaymakamı Bakkal, kırsal ve merkez mahalle muhtarları ile tanıştı
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        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Seydişehir'de göreve başlayan kırsal ve merkez mahalle muhtarları ile tanışma toplantısı düzenledi.

        İlçe Müftülüğü toplantı salonunda düzenlene toplantı sonrasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2024 yılı faaliyet döneminde Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev alacak muhtarların seçimi gerçekleştirildi.

        Kaymakam Bakkal ve mahalle muhtarlarının katıldığı Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğine Aktaş Mahallesi Muhtarı Yüksel Uyanık ile Kızılca Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz seçildi.

        Kaymakam Bakkal, Seydişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2024 yılı faaliyet döneminde Vakıf Mütevelli Heyet Üyesinin seçildiğini kaydederek, Vakıf Mütevelli Heyeti Muhtar Üyeliklerine seçilen, Uyanık ve Yılmaz'a görevlerinde başarılar diledi.

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