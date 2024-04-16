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        Konya'da bir zanlı tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:54 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:54
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        Konya'da bir zanlı tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Ö.K. (20) ile İ.G. (35) 24 Ağustos Bulvarı Dayıoğlu Kavşağı'nda bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine İ.G, Ö.K'yi göğsünden bıçakla yaraladı.

        İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya il merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.

        Polis ekipleri, kaçan İ.G'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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