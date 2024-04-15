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        Konya'da kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmasıyla 11 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:48
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        Konya'da kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmasıyla 11 kişi yaralandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Taner K. (33) idaresindeki 42 DCU 42 plakalı kamyonet, Atakent Kavşağın'da kırmızı ışıkta bekleyen Servet Coşkun (37) yönetimindeki 03 AS 290 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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