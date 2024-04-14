Konya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Konya-Aksaray kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Konya-Aksaray kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde Konya-Aksaray yolunda iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 6 yaralı ambulansa kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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