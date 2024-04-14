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        Konya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Konya-Aksaray kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 22:22 Güncelleme: 14.04.2024 - 22:22
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        Konya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Konya-Aksaray kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde Konya-Aksaray yolunda iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

        Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 6 yaralı ambulansa kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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